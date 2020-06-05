В Запорожье хозяйке частного детсада, где погиб ребенок, избрали меру пресечения

РепортерUA 05 Июн 2020 - 12:28

Сегодня, 5 июня, Шевченковский районный суд избрал меру пресеченя подозреваемой в убийстве годовалой девочки, которую мать оставила в частном детском саду.

￼Женщину взяли под стражу до 2 августа включительно.

Как сообщал РепортерUA ранее, 29 мая около 10:45 медики констатировали смерть годовалой девочки в результате закрытия дыхательных путей желудочным содержимым. Установлено, что в тот день около 9:00 утра мать девочки привела ее к жительнице улицы Авраменко и оставила для ухода. По факту смерти ребенка было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)».

Досудебным следствием установлено, что 51-летняя жительница улицы Авраменко обустроила частный детский сад в собственной трехкомнатной квартире. Не имея разрешительных документов на подобную деятельность женщина размещала объявления о своих услугах на одном из сайтов.

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