В Запорожье хозяйке частного детсада, где погиб ребенок, избрали меру пресечения

Сегодня, 5 июня, Шевченковский районный суд избрал меру пресеченя подозреваемой в убийстве годовалой девочки, которую мать оставила в частном детском саду.
￼Женщину взяли под стражу до 2 августа включительно.
Как сообщал РепортерUA ранее, 29 мая около 10:45 медики констатировали смерть годовалой девочки в результате закрытия дыхательных путей желудочным содержимым. Установлено, что в тот день около 9:00 утра мать девочки привела ее к жительнице улицы Авраменко и оставила для ухода. По факту смерти ребенка было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)».
Досудебным следствием установлено, что 51-летняя жительница улицы Авраменко обустроила частный детский сад в собственной трехкомнатной квартире. Не имея разрешительных документов на подобную деятельность женщина размещала объявления о своих услугах на одном из сайтов.