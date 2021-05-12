Сегодня в запорожском суде продлевается мера пресечения Евгению Анисимову. Документ

Сегодня, 12 мая, в Шевченковском районном суде будет рассматриваться ходатайство прокурора о продлении меры пресечения Евгению Анисимову в составе коллегии судей: Галущенко Ю.А., Жупанова И.Б., Дмитрюк О.В.
В свою очередь, сторона защиты подала ходатайство об изменении меры пресечения.
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Полный текст ходатайства прилагается.
*Решение Антимонопольного комитета
** Постановление Веховного суда по делу № 908/3340/19, которое подтверждает выводы АМКУ
*** Дело № 335/13319/18, которое рассматривается в Орджоникидзевском суде относительно масштабных схем хищения средств коммунальных предприятий