Сегодня в запорожском суде продлевается мера пресечения Евгению Анисимову. Документ

РепортерUA 12 мая 2021 - 09:11

Сегодня, 12 мая, в Шевченковском районном суде будет рассматриваться ходатайство прокурора о продлении меры пресечения Евгению Анисимову в составе коллегии судей: Галущенко Ю.А., Жупанова И.Б., Дмитрюк О.В.

В свою очередь, сторона защиты подала ходатайство об изменении меры пресечения.

Полный текст ходатайства прилагается.

 

*Решение Антимонопольного комитета  

 

** Постановление Веховного суда по делу № 908/3340/19, которое подтверждает выводы АМКУ

*** Дело № 335/13319/18, которое рассматривается в Орджоникидзевском суде относительно масштабных схем хищения средств коммунальных предприятий 

 

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