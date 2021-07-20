Седьмую сессию Запорожского городского совета созывают в эту пятницу. Документ

РепортерUA 20 Июл 2021 - 19:00

Седьмую сессию Запорожского городского совета созывают в эту пятницу, 23 июля. Об этом говорится в распоряжении городского головы Владимира Буряка, опубликованном на сайте горсовета.

«В связи с отсутствием необходимого количества депутатов для определения сессии полномочной, а следовательно невозможностью открытия пленарного заседания 20 июля 2021 года, перенести пленарное заседание седьмой сессии городского совета на 23 июля 2021 года в 11.00», - говорится в распоряжении.

Напомним, сегодня, 20 июля, сессия Запорожского городского совета не состоялась из-за отсуствия кворума.

Ранее, 14 июля, по инициативе депутатов 5 фракций была созвана сессия Запорожского городского совета. Но заседание не состоялось.

Юридический департамент мэрии заявил о том, что данная сессия незаконна в связи с тем, что городской голова Владимир Буряк  находился на больничном и ранее подписал распоряжение о созыве сессии на 20 июля.

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