Седьмую сессию Запорожского городского совета созывают в эту пятницу. Документ

Седьмую сессию Запорожского городского совета созывают в эту пятницу, 23 июля. Об этом говорится в распоряжении городского головы Владимира Буряка, опубликованном на сайте горсовета.
«В связи с отсутствием необходимого количества депутатов для определения сессии полномочной, а следовательно невозможностью открытия пленарного заседания 20 июля 2021 года, перенести пленарное заседание седьмой сессии городского совета на 23 июля 2021 года в 11.00», - говорится в распоряжении.
Напомним, сегодня, 20 июля, сессия Запорожского городского совета не состоялась из-за отсуствия кворума.
Ранее, 14 июля, по инициативе депутатов 5 фракций была созвана сессия Запорожского городского совета. Но заседание не состоялось.
Юридический департамент мэрии заявил о том, что данная сессия незаконна в связи с тем, что городской голова Владимир Буряк находился на больничном и ранее подписал распоряжение о созыве сессии на 20 июля.