Гибель ребенка в парке: суд на два месяца отстранил от должности замдиректора «Дубовки»

Жовтневый районный суд отстранил от должности заместителя директора по техническим вопросам парка «Дубовая Роща», сроком на два месяца.
Как сообщается на сайте суда, уголовное производство касается трагедии, которое произошло в указанном парке 8 марта с ребенком, на которого упала деревянная скульптура, из-за чего восьмилетняя Аня Ждан умерла 9 марта.
Напомним, 8 марта в Александровском районе Запорожья на восьмилетнюю девочку упала деревянная скульптура. Ребенка доставили в больницу, где на следующий день она скончалась от полученных травм.
Напомним, что директор парка Олег Комаренко прокомментировал происшествие. Он сообщил, что фигура находилась на территории парка, однако рядом были размещены надписи о том, что залезать на эти фигуры запрещено.
Кроме того, мэр Запорожья Владимир Буряк подписал распоряжение об отстранении от исполнения обязанностей директора парка «Дубовая роща».