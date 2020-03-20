Гибель ребенка в парке: суд на два месяца отстранил от должности замдиректора «Дубовки»

РепортерUA 20 Мар 2020 - 11:13

Жовтневый районный суд отстранил от должности заместителя директора по техническим вопросам парка «Дубовая Роща», сроком на два месяца.

Как сообщается на сайте суда, уголовное производство касается трагедии, которое произошло в указанном парке 8 марта с ребенком, на которого упала деревянная скульптура, из-за чего восьмилетняя Аня Ждан умерла 9 марта.

Органы предварительного расследования подозревают чиновника в нарушении при строительстве правил, касающихся безопасной эксплуатации сооружений, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины). За указанное преступление виновный наказывается судом исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
Суд, заслушав стороны, изучив материалы ходатайства, признал обоснованным доводы прокурора и пришел к выводу о возможности влияния подозреваемого на свидетелей по делу, часть из которых является его подчиненными.

Напомним, 8 марта в Александровском районе Запорожья на восьмилетнюю девочку упала деревянная скульптура. Ребенка доставили в больницу, где на следующий день она скончалась от полученных травм.

Напомним, что директор парка Олег Комаренко прокомментировал происшествие. Он сообщил, что фигура находилась на территории парка, однако рядом были размещены надписи о том, что залезать на эти фигуры запрещено.

Кроме того, мэр Запорожья Владимир Буряк подписал распоряжение об отстранении от исполнения обязанностей директора парка «Дубовая роща». 

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