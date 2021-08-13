Сессия Запорожского горсовета не состоялась

Сегодня, 13 августа, из-за отсутствия кворума не состоялась седьмая сессия Запорожского городского совета. Количество депутатов было недостаточным, чтобы объявить сессию полномочной.
Как передает корреспондент РепортерUA, в зале зарегистрировались всего 16 депутатов из 64. На заседании также присутствовали представители СМИ.
Дата следующего заседания будет сообщена позже.
Напомним, 7-я сессия горсовета была назначена на 30 июня. Тогда из-за отсутствия кворума заседание пришлось перенести. Ситуация повторилась 2 июля.
Позже депутаты созвали сессию на 14 июля, но она также не состоялась. Городской голова Владимир Буряк ранее подписал распоряжение о созыве сессии на 20 июля. В этот день ее также не удалось провести из-за недостаточного количества присутствующих депутатов. Также заседание не состоялось и 30 июля и 6 августа.
10 августа удалось провести внеочередную сессию городского совета. Депутаты приняли ряд проектов решений, касающихся выделения материальной помощи горожанам; поддержали решение об обеспечении больных инсулином, а также о выделении средств из бюджета на ремонт жилого дома по ул. Сержанта Медведева, 7, где произошел пожар.
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